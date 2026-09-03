السجن 20 عاما لرجل على خلفية قضية حقول القتل في تكساس بعد عقود من العثور على الجثث

قضت محكمة أمريكية اليوم الخميس، بسجن رجل 20 عاما على خلفية قضية "حقول القتل في تكساس" في محاكمة نادرة مرتبطة بجثث عشرات النساء التي عثر عليها قرب هيوستن في أوائل السبعينيات.

ووقعت هيئة المحلفين أقصى عقوبة على جيمس دولفز إلمور جونيور في مقاطعة جالفيستون بعد يوم من التحقق من أنه مذنب بتهمة قتل لورا ميلر (16 عاما). وتم القبض على إلمور (61 عاما) في وقت سابق من العام الجاري واتهامه بإعداد جرعة كوكايين تسببت في وفاة ميلر. وتم العثور على جثتها في المنطقة سيئة السمعة في 1986.

ويعتقد المحققون أن عدة أشخاص قد يكونون مسئولين عن وفاة أكثر من 30 فتاة وبنتا، وتم العثور على جثثهن في منطقة تمتد بمحاذاة الطريق السريع رقم 45 جنوب شرقي مدينة هيوستن. وقد ألهمت ما تعرف باسم "حقول القتل في تكساس" مؤلفي عدد من الكتب والأفلام، بالإضافة إلى فيلم وثائقي على منصة نتفليكس.

وكانت ميلر واحدة من 4 شابات تم العثور على جثثهن بين عامي 1984 و1991 في منطقة ريفية تقع قبالة طريق ترابي موحش في مدينة ليج سيتي، التي تبعد نحو 45 كيلومترا جنوب شرقي هيوستن.

وتم اتهام إلمور في لائحة اتهام بإعداد قارورة من الكوكايين، أعطاها كلايد هيدريك، الذي زعمت السلطات أنه المسئول عن مقتل النساء الأربع، لميلر.