أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، بعد انتهاء مباراة الأهلي وسموحة، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.

ونجح الأهلي في حصد 3 نقاط جديدة بعد تغلبه على سموحة بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، محققًا الفوز في مبارياته الثلاث التي خاضها حتى الآن في المسابقة.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، متفوقًا على الأهلي بفارق الأهداف، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بعد انتهاء منافسات الجولة الثالثة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة:

1 – بيراميدز – 9 نقاط

2 – الأهلي – 9 نقاط

3 – الزمالك – 7 نقاط

4 – سيراميكا – 6 نقاط

5 – المصري البورسعيدي – 6 نقاط

6 – طلائع الجيش – 6 نقاط

7 – وادي دجلة – 5 نقاط

8 – القناة – 5 نقاط

9 – مودرن سبورت – 4 نقاط

10 – الاتحاد السكندري – 4 نقاط

11 – زد إف سي – 4 نقاط

12 – المقاولون العرب – 3 نقاط

13 – أبو قير للأسمدة – 3 نقاط

14 – البنك الأهلي – 3 نقاط

15 – الجونة – نقطتان

16 – بترول أسيوط – نقطتان

17 – بتروجت – نقطة واحدة

18 – سموحة – نقطة واحدة

19 – إنبي – نقطة واحدة

20 – غزل المحلة – نقطة واحدة

نتائج مباريات الجولة الثالثة:

الزمالك × بتروجت: فوز الزمالك 3-0.

المصري × بيراميدز: فوز بيراميدز 1-0.

طلائع الجيش × زد: فوز زد 1-0.

غزل المحلة × إنبي: تعادل سلبي.

وادي دجلة × القناة: تعادل سلبي.

الجونة × المقاولون العرب: فوز المقاولون العرب 1-0.

أبو قير للأسمدة × الاتحاد السكندري: فوز الاتحاد السكندري 2-0.

سيراميكا × مودرن سبورت: فوز سيراميكا 2-0.

الأهلي × سموحة: فوز الأهلي 1-0.