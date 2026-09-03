أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، بعد انتهاء مباراة الأهلي وسموحة، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.
ونجح الأهلي في حصد 3 نقاط جديدة بعد تغلبه على سموحة بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، محققًا الفوز في مبارياته الثلاث التي خاضها حتى الآن في المسابقة.
ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، متفوقًا على الأهلي بفارق الأهداف، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بعد انتهاء منافسات الجولة الثالثة.
جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة:
1 – بيراميدز – 9 نقاط
2 – الأهلي – 9 نقاط
3 – الزمالك – 7 نقاط
4 – سيراميكا – 6 نقاط
5 – المصري البورسعيدي – 6 نقاط
6 – طلائع الجيش – 6 نقاط
7 – وادي دجلة – 5 نقاط
8 – القناة – 5 نقاط
9 – مودرن سبورت – 4 نقاط
10 – الاتحاد السكندري – 4 نقاط
11 – زد إف سي – 4 نقاط
12 – المقاولون العرب – 3 نقاط
13 – أبو قير للأسمدة – 3 نقاط
14 – البنك الأهلي – 3 نقاط
15 – الجونة – نقطتان
16 – بترول أسيوط – نقطتان
17 – بتروجت – نقطة واحدة
18 – سموحة – نقطة واحدة
19 – إنبي – نقطة واحدة
20 – غزل المحلة – نقطة واحدة
نتائج مباريات الجولة الثالثة:
الزمالك × بتروجت: فوز الزمالك 3-0.
المصري × بيراميدز: فوز بيراميدز 1-0.
طلائع الجيش × زد: فوز زد 1-0.
غزل المحلة × إنبي: تعادل سلبي.
وادي دجلة × القناة: تعادل سلبي.
الجونة × المقاولون العرب: فوز المقاولون العرب 1-0.
أبو قير للأسمدة × الاتحاد السكندري: فوز الاتحاد السكندري 2-0.
سيراميكا × مودرن سبورت: فوز سيراميكا 2-0.
الأهلي × سموحة: فوز الأهلي 1-0.