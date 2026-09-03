الإمارات وسريلانكا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة وسريلانكا فرص توسيع الشراكة السياحية والاستثمارية وتعزيز التعاون في قطاعي السياحة والضيافة، خلال المرحلة المقبلة، في ظل حركة سياحية متنامية بين البلدين سجلت 153 ألفا و430 زائرا سريلانكيا إلى الإمارات خلال عام 2025م، إلى جانب 107 رحلات طيران مباشرة أسبوعيا بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري، ووزير الخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة في سريلانكا فيجيتا هيرات، اليوم الخميس في دبي، حيث ناقشا سُبل تسهيل التدفقات السياحية وتبادل الخبرات في تطوير خدمات الضيافة والأنشطة الفندقية بما يعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد المري، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، حرص الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها مع سريلانكا في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، موضحا أن القطاع السياحي يمثل أحد المسارات الرئيسية لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأن الإمارات استقبلت أكثر من 43 ألفا و333 زائرا سريلانكيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، بما يعكس حيوية حركة التنقل بين البلدين ويدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.

كما بحث الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة في السياحة والضيافة والفنادق والمنتجعات والأنشطة الترفيهية والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لدى البلدين بما يدعم نمو القطاع السياحي واستدامته.