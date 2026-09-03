 الزمالك ينهي استعداداته لمواجهة بطل جيبوتي في دوري الأبطال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الزمالك ينهي استعداداته لمواجهة بطل جيبوتي في دوري الأبطال

محمد جلال
نشر في: الخميس 3 سبتمبر 2026 - 10:24 م | آخر تحديث: الخميس 3 سبتمبر 2026 - 10:24 م

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الخميس، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفًا من تعرضهم للإجهاد خلال لقاء الغد، وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت إشراف البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال.

و ركز الجهاز الفني على الجوانب الخططية، وتم تقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات فنية وخططية، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، وتصحيح الأخطاء والسلبيات.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره إيه إس بورت بطل جيبوتي، في الثامنة مساء غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


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