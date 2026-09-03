الهلال السعودي يعلن ضم مارتينيلي من أرسنال لمدة 4 سنوات

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع البرازيلي جابرييل مارتينيلي، قادمًا من صفوف أرسنال الإنجليزي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووقع مارتينيلي على عقود انتقاله إلى الهلال لمدة 4 سنوات، ليستمر مع الفريق حتى عام 2030، في صفقة جديدة يسعى من خلالها النادي السعودي إلى تعزيز قائمته بالعناصر المميزة.

وأوضح الهلال أن مراسم توقيع العقود أقيمت مساء اليوم الخميس في مركز الماجدية الرياضي، بحضور مجلس إدارة شركة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد.

وقدم مجلس إدارة الهلال الشكر والتقدير إلى الأمير الوليد بن طلال، بعد تكفله بصفقة انتقال مارتينيلي إلى صفوف الفريق، مثمنًا دعمه المستمر للنادي وإسهاماته في تعزيز قدراته التنافسية وتحقيق تطلعات جماهيره.

وبدأ مارتينيلي، البالغ من العمر 25 عامًا، مسيرته مع الفريق الأول بنادي إيتوانو البرازيلي، قبل الانتقال إلى أرسنال عام 2019.

وخاض اللاعب البرازيلي 6 مواسم مع أرسنال، شارك خلالها في مختلف المسابقات المحلية والقارية، وسجل 62 هدفًا، بالإضافة إلى صناعة 36 هدفًا لزملائه.

وتوج مارتينيلي مع أرسنال بعدد من البطولات، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودرع المجتمع، كما شارك مع الفريق في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وعلى المستوى الدولي، ارتدى مارتينيلي قميص منتخب البرازيل في العديد من المباريات، كما شارك في نسختي كأس العالم 2022 و2026.

وسبق للاعب الهلال الجديد تمثيل المنتخب البرازيلي تحت 23 عامًا، وأسهم في تتويجه بالميدالية الذهبية خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ومن المنتظر أن ينتظم جابرييل مارتينيلي في تدريبات الهلال مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الشباب غدًا الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.