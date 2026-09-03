كوريا الجنوبية تعزز عملية البحث عن 9 مفقودين في نيبال بعد وقوع فيضانات مدمرة

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إنه بعد مرور أكثر من أسبوع على وقوع فيضانات مدمرة في نيبال تعمل كوريا الجنوبية على تكثيف جهودها لتحديد موقع تسعة مواطنين مازال لم يجر العثور عليهم، وعلاوة على ذلك تقوم بتعزيز دعمها الانساني لنيبال.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن فريق الإغاثة من الكوارث الكوري المؤلف من 44 عضوا وصل كاتمندو، ويعمل على تدشين عمليات بحث وإنقاذ في المناطق التي دمرتها الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في نيبال في 26 أغسطس الماضي، حسبما ذكرت وزارة الخارجية.

وقال مسئول بالوزارة: "فريق الاستجابة السريع الحكومي الذي تم إرساله الاسبوع الماضي إلى نيبال تم دمجه مع فريق الإغاثة من الكوارث الكوري ابتداء من أمس الاربعاء، والآن يعملان كفريق واحد".

وفٌقد الكوريون الجنوبيون التسعة بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت أثناء عملهم في موقع بناء محطة للطاقة الكهرومائية في منطقة راسوا.

ومن ناحية أخرى، تعمل كوريا الجنوبية على تعزيز المساعدات الإنسانية لنيبال.

وقد أرسلت كوريا الجنوبية معدات لفحص الحمض النووي بناء على طلب الحكومة النيبالية ونحو 38 ألف بطانية ضمن مساعدات الإغاثة.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد أعلنت سابقا عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة مليون دولار لنيبال عن طريق المنظمات الدولية في أعقاب وقوع كارثة الفيضانات.