أدى حريق ضخم مستعر في غابة بشمال اليونان لليوم الثاني، إلى استجابة قوية من جانب فرق الإطفاء، إلى جانب إصدار أمر إجلاء للسكان المحليين، فجر اليوم الخميس.

وأفادت صحيفة "إيكاثيميريني" اليونانية بأن الحريق اندلع في منطقة نائية تقع بالقرب من "كريستالوبيجي" في منطقة فلورينا، بعد ظهر أمس الأربعاء.

وعززت السلطات من فرق الإطفاء المشاركة في إخماد الحريق، حيث أرسلت 40 رجل إطفاء، وفريقين أرضيين، و12 شاحنة إطفاء، وطائرتين، ومروحيتين.

وتلقى سكان منطقة "كريستالوبيجي" تحذيرا طارئا من خلال نظام 112، في تمام الساعة 0250 صباحا، يحثهم على الإجلاء عن المكان باتجاه منطقة "بريسبيس" عبر الطريق الوطني القديم، أو طريق إجناتيا السريع.