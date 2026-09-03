أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و492 ألفا و350 فردا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و492 ألفا و350 فردا، من بينهم 1320 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12 ألفا و324 دبابة، و25 ألفا و264 مركبة قتالية مدرعة، و49085 نظام مدفعية، و2085 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1600 من أنظمة الدفاع الجوي.

وكشف البيان، عن تدمير 441 طائرة حربية، و355 مروحية، و496021 طائرة مسيرة، و5070 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و143 ألفا و150 من المركبات وخزانات الوقود، و4628 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.