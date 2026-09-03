• خلال حملات دهم واقتحام في عدة مناطق بالضفة الغربية، وفق مكتب إعلام الأسرى

اعتقلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، 21 فلسطينيا خلال حملات دهم واقتحام نفذتها في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، بينهم صحفي وأب ونجلاه.

وقال مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي) في بيان وصل الأناضول، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 21 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم 7 فلسطينيين في محافظة بيت لحم (جنوب)، و9 في محافظة نابلس (شمال)، و4 في سلفيت، إضافة إلى صحفي في محافظة الخليل (جنوب).

وفي بيت لحم، اعتقلت القوات الإسرائيلية 4 فلسطينيين خلال مداهمة منازل في بلدة الدوحة ومخيم الدهيشة وحارة الفواغرة، كما اقتحمت بلدة بيت فجار جنوب المحافظة واعتقلت أبا ونجليه بعد مداهمة منزلهم وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي نابلس، اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين اثنين خلال اقتحام قرية عصيرة القبلية جنوب المدينة، إضافة إلى آخر من مخيم عسكر، كما اعتقلت 3 فلسطينيين من بلدة عوريف، واثنين من بزاريا، وآخر من شارع عمان في المدينة.

وفي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، اقتحمت القوات الإسرائيلية البلدة واعتقلت والدة وشقيقة أحد الأسرى، قبل أن تفرج عنهما عقب إخضاعهما للتحقيق الميداني.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت القوات الإسرائيلية 4 فلسطينيين من بلدة قراوة بني حسان غرب المحافظة، عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، كما استولت على مركبة تعود لأحد المعتقلين.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت القوات الإسرائيلية صحفيا من بلدة إذنا غرب المحافظة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن تصعيد حملات الاعتقال والمداهمات، واستهداف الصحفيين وأفراد عائلات الأسرى، إلى جانب العبث بمحتويات المنازل والاستيلاء على المركبات، يعكس استمرار "سياسة التنكيل والاعتقال التعسفي" بحق الفلسطينيين.

ودعا المكتب المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التدخل لوقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، تصعيدا في عمليات الاقتحام والاعتقال، بالتزامن مع هجمات المستوطنين وعمليات هدم المنازل ومصادرة الأراضي.