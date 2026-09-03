الكويت: الضربات الإيرانية المتكررة تهديد مباشر لأمننا واستقرارنا

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها، وبأشد العبارات، لتكرار الاعتداءات الإيرانية على البلاد، والتي كان آخرها فجر اليوم، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادتها، وتهديدٍ مباشرٍ لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرقٍ جسيمٍ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وجددت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، تأكيدها أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة تعكس نهجًا عدائيًا، وتشكّل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتقويضًا ممنهجًا للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد.

وشددت الوزارة على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لصون سيادتها، وحفظ أمنها، والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استنادًا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الكويتي، تفعيل دفاعاته الجوية ردًا على «هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة»، فجر الخميس.

وقال في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، إثر العدوان الإيراني الآثم».

ويعد هذا اليوم الثاني على التوالي الذي تتعرض فيه الكويت للهجوم.

وأعلن الجيش الكويتي، الأربعاء، أنه تصدى لطائرات مسيّرة إيرانية، عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري في إيران.

وتوعدت إيران بالرد واستهداف المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة.