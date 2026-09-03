مجلس وزراء تايوان يوافق على إقرار موازنة تكميلية تتضمن دعما إضافيا لشركات الطاقة

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صدق مجلس الوزراء التايواني على إقرار موازنة تكميلية بقيمة 607.6 مليار دولار تايواني (19.2 مليار دولار) لعام 2026 اليوم الخميس، تتضمن دعما إضافيا لشركات الطاقة الحكومية التي تواجه ارتفاع التكاليف بسبب الصراع بالشرق الأوسط.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الخطط الحكومية تشمل ضخ 233.8 مليار دولار تايواني في شركة " بي بي سي كورب" لتعزيز مرونة إمدادات الغاز الطبيعي المحلي وتخفيف العبء المالي للشركة.

كما تتضمن الموازنة تخصيص 187.5 مليار دولار تايواني من أجل إجراءات تخفيف تداعيات الصراع في الشرق الأوسط والحفاظ على استقرار سبل المعيشة.

كما سيتم توجيه 71.1 مليار دولار تايواني لدعم شركة تايوان للكهرباء والحفاظ على أسعار الكهرباء بدون زيادة.

ومن المقرر أن تحصل وزارة الدفاع على 145.7 مليار دولار تايواني لتعزيز القدرات الدفاعية، بما فيها مبيعات الأسلحة والأنظمة الآلية.