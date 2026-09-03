إيران: مقتل 18 شخصا وإصابة 142 جراء الهجمات الأمريكية الأخيرة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بمقتل 18 شخصا وإصابة 142 جراء الهجمات الأمريكية الأخيرة.

ونقلت وكالة «فارس» عن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني حسين كرمانبور، قوله إن الهجمات الأمريكية تسببت بمقتل 18 شخصا وإصابة 142 آخرين.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن مستعدة لشن هجوم آخر على إيران، مشيرًا إلى أن الحملة العسكرية الجديدة ضدها لن تستغرق وقتًا طويلًا.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة «رويترز» عن أربعة مصادر مطلعة أن مستشارين كبارًا للرئيس الأمريكي يضغطون لمنع تصعيد الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، بهدف الحد من الخسائر الانتخابية للحزب الجمهوري، في ظل استئناف تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران.

ووفق المصادر، يتصدر نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، الداعين إلى احتواء التصعيد والتركيز على العقوبات الاقتصادية، فيما يبقى الخيار العسكري مطروحًا بقوة بعد الانتخابات، مع غياب أي جدول زمني واضح لإنهاء الحرب.