دفعات جديدة من شاحنات المساعدات تدخل من معبر رفح دعما لغزة

دخلت من بوابة معبر رفح البري الفرعية، اليوم الخميس، أفواج شاحنات تحمل المساعدات الإغاثية متعددة الأصناف، إلى معبر كرم أبو سالم؛ تعزيزًا لجهود الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح لـ«الشروق»، إدخال دفعات الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والخيام والمواد البترولية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وأطلق الهلال الأحمر المصري، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الأولى بعد 270 يومًا، محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

وحملت القافلة أكثر من 3490 طنًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، تضمنت ما يزيد على 801 طن من السلال الغذائية والدقيق، ونحو 1396 طنًا من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، وأكثر من 1,293 طنًا من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

وكشف المصدر، أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو العام الماضي حتى أمس الأربعاء، بلغ 38 ألفا و550 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 983 ألف طن تقريبًا.

وأكد أن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 2780 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 943 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.