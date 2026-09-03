هونج كونج: تأييد إدانات الكاردينال جوزيف زين وآخرين في قضية صندوق لمساعدة المعتقلين

رفضت محكمة في هونج كونج، اليوم الخميس، الطعون التي تقدم بها كاردينال كاثوليكي يبلغ من العمر 94 عاما وأربعة آخرون، بشأن إدانتهم بعدم تسجيل صندوق كان يهدف إلى تقديم المساعدات للأشخاص الذين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2019، وتم إغلاقه لاحقًا.

وكان الكاردينال جوزيف زين، وهو أسقف متقاعد ومدافع بارز عن الديمقراطية في المدينة، عضوًا في مجلس أمناء صندوق 612 للإغاثة الإنسانية، الذي ساهم في تغطية النفقات الطبية والقانونية للمحتجين المعتقلين، قبل أن يتوقف عن العمل في أكتوبر 2021.

وكان المتهمون الأربعة الآخرون، وهم المغنية دينيس هو، والباحث هوي بو كيونج، والنائبتان السابقتان المؤيدتان للديمقراطية مارجريت نج وسيد هو، أعضاء أيضا في مجلس الأمناء.

وأدين الخمسة في عام 2022، وفُرضت على كل منهم غرامة قدرها 4 آلاف دولار هونج كونج (512 دولارا أمريكيا)، بتهمة مخالفة "قانون الجمعيات"، الذي يلزم المنظمات المحلية بالتسجيل أو التقدم بطلب للحصول على إعفاء خلال شهر من تأسيسها.

وكانت هذه الإدانات أول أحكام من هذا النوع بموجب هذا القانون.