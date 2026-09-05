ترامب: الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة للولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وذلك غداة تصريح نائبه جاي دي فانس أن هذا النزاع ليس "حربا" من منظار واشنطن.

وردا على سؤال بشأن موقف فانس، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "كثيرون لا يسمّونها حربا. أنا أسميها نزاعا عسكريا لأنها أمر بسيط بالنسبة إلينا"، بحسب وكالة فرانس برس.

وتابع - بالرغم من موجة التصعيد الأخيرة في الشرق الأوسط: "ليست مسألة كبيرة. قمنا بما قمنا به في فنزويلا، وقمنا بهذه المواجهة مع إيران".

ومع اقتراب الانتخابات التشريعية النصفية في الولايات المتحدة المرتقبة في نوفمبر، تسعى الإدارة الأمريكية إلى الحدّ من التداعيات الاقتصادية للحرب التي دخلت شهرها السابع في ظلّ تعطيل طهران الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وقال ترامب: "الولايات المتحدة تشنّ ضربات متقطعة لكننا لا نقاتل راهنا"، وأكّد مجددا أن الولايات المتحدة سيطرت فعلا على مضيق هرمز وقصمت ظهر القوّات الإيرانية.

وصرّح ترامب: "ما فعلناه كان مذهلا. فقد سيطرنا على فنزويلا وسيطرنا عموما على إيران".

وردّا على تعليق بشأن اعتباره الحرب على إيران "أمرا بسيطا" في حين قضى فيها 19 جنديا أمريكيا، عقد ترامب ساخطا مقارنة بين الحرب على إيران وحرب الولايات المتحدة مثلا في فيتنام أو أفغانستان التي امتدّت على سنوات عدّة.

وقال: "سمّوها ما شئتم، فهذا ليس بالأمر المهمّ. المهمّ هو أننا حقّقنا نجاحا كبيرا. ومنعنا إيران من حيازة السلاح النووي".

وأدلى الرئيس الأمريكي بهذه التصريحات خلال مراسم توقيع مرسومين حول معالجة لحوم البقر محاطا بمربّي مواش تمّت دعوتهم للحدث.