النيابة العامة التركية تتهم كوميديا شهيرا بإهانة أردوغان

وجّهت النيابة العامة التركية، الجمعة، إلى كوميدي شهير، اتهامات بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان خلال عرض قدّمه في شهر يونيو الماضي، وهو يواجه عقوبة بالسجن في حال إدانته.

وألقت الشرطة القبض على دينيز غوكتاش البالغ 32 عاما، والمعروف بسخريته السياسية، في يوليو بعد أسبوع من نشره فيديو على منصة يوتيوب لأحد عروضه. ومنذ ذلك الحين، يُحتجز احتياطيا في انتظار المحاكمة، بحسب وكالة فرانس برس.

وبعدما وُجهت إليه في البداية تهمة إهانة أردوغان والتحريض على الكراهية العامة، أضيفت الأسبوع الماضي تهمة جديدة هي "تمجيد جريمة ومجرم"، وفقا لنسخة من لائحة الاتهام اطلعت عليها وكالة فرانس برس الجمعة.

وجاء توقيفه في ظل حملة تستهدف منتقدي أردوغان، مع تحقيقات شملت موسيقيين وفنانين وصحفيين وسياسيين.

ورغم أنّ اللائحة لم تحدد بوضوح العقوبة المحتملة، أشارت تقديرات وسائل إعلام تركية إلى أن جوكتاش قد يواجه حكما بالسجن لأكثر من عشر سنوات في حال إدانته بكل التهم. وحدد موعد الجلسة الأولى في 28 سبتمبر.

وجاء في لائحة الاتهام أن بعض العبارات التي أدلى بها جوكتاش عن أردوغان "تجاوزت حدود النقد" وكانت "تمس بشرف وكرامة وسمعة الرئيس في المجتمع".

كما أطلق دعابات تناولت صائمين ينفذون هجمات انتحارية ونساء يرتدين ملابس سباحة مُحتشمة، قال الادعاء إنها "حرّضت علنا" ضد شريحة من المجتمع.

وكان جوكتاش الذي قال إنه كان يقضي عطلة خارج تركيا عند فتح التحقيق، قد عاد في الثاني من يوليو، وأوقفته السلطات لدى وصوله للمطار.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن الكوميدي المولود في أنقرة بدأ مسيرته عبر تقديم عروض عام 2019 في إسطنبول، قبل أن يقدّم عروضا لاحقا في مختلف أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.

وفي أغسطس، ذكرت شبكة "ان تي في" الخاصة أن محكمة أمرت بالإفراج عن غوكتاش عقب استئناف تقدم به ضد قرار توقيفه الصادر في يوليو.

غير أنه قبل تنفيذ القرار، فتحت النيابة العامة تحقيقا آخر بحقه، ما حال دون إطلاق سراحه من السجن الواقع بمدينة تشورلو في شمال غرب البلاد.