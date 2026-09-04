مستشار بالبرلمان الأوروبي: انقسام المواقف بأوروبا يعقّد جهود الوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية

قال الدكتور ماريان دوريس مستشار الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إن هناك العديد من العوائق والتحديات التي تواجه جهود الوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف دوريس، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أي مفاوضات يجب أن تضمن احترام سيادة أوكرانيا، إلى جانب مراعاة سيادة روسيا، وهو ما يزيد من تعقيدات الوصول إلى تسوية سياسية.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبة في تبني موقف موحد تجاه الأزمة، مشيرا إلى أن بريطانيا وبعض الدول الأوروبية تدعم أوكرانيا بشكل كامل، بينما تتبنى دول أخرى، من بينها بلغاريا وسلوفاكيا، مواقف سياسية مختلفة بشأن مستوى الدعم المقدم لكييف.

وأشار إلى أن هذا الانقسام يضع الاتحاد الأوروبي أمام موقف صعب، ويؤثر على قدرته على التحرك بصوت واحد بشأن الدعوات إلى وقف إطلاق النار، وكذلك فيما يتعلق باستمرار الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أن تباين المواقف بين الدول الأعضاء يمثل أحد أبرز التحديات أمام أي تحرك أوروبي موحد.

ولفت مستشار الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى أن الخلاف لا يقتصر على الحكومات الأوروبية، وإنما يمتد أيضًا إلى الرأي العام، إذ تختلف مواقف المواطنين في الدول الأوروبية بين من يرفض استمرار الحرب ويدعو إلى السلام، ومن يرى ضرورة مواصلتها ودعم أوكرانيا، وهو ما يزيد من صعوبة صياغة سياسة أوروبية موحدة تجاه الأزمة.