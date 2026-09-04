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أصدرت السلطات الإسرائيلية أمرا عسكريا، بالاستيلاء على نحو 7.5 دونم من أراضي بلدة قباطية بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بشكل "فوري".

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (رسمية) الجمعة، في بيان، إن الأمر صدر بطابع "فوري ومستعجل"، بذريعة "أمنية وعسكرية".

وأضافت الهيئة أن الأمر يستهدف 7.498 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع) من أراضي بلدة قباطية.

ولفتت إلى أن مدة سريان الأمر 60 يوما، فيما حُددت مهلة الاعتراض عليه بـ24 ساعة من تاريخ صدوره.

الهيئة أشارت إلى أن الهدف المعلن من الأمر هو "لأغراض عسكرية مستعجلة، وشق طريق أمني".

وتأتي هذه الخطوة في سياق إجراءات إسرائيلية متصاعدة للسيطرة على أراض فلسطينية في الضفة الغربية، عبر أوامر عسكرية وإجراءات أخرى.

والخميس، قالت منظمة العفو الدولية، في بيان، إن قرارات تل أبيب بمصادرة أراض فلسطينية محتلة تعكس توسيعا لجدول أعمالها وسياستها الرامية إلى ضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.

وحذرت المنظمة من أن الطريق الذي تخطط إسرائيل لبنائه للمستوطنات غير القانونية في جنين من شأنه أن يعزل المحافظة عن بقية التجمعات السكنية الفلسطينية.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات إرهابية شبه يومية بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم.