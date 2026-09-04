إيران تعلن إعادة بناء جزء كبير من مصافيها المتضررة بالهجمات الأمريكية

قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إن جزءًا كبيرًا من مصافي النفط التي تضررت خلال الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير، أعيد بناؤه إلى حد كبير.

وفي حديثه لمنصة "شانا" الإخبارية التابعة لوزارة النفط الإيرانية، الجمعة، أوضح باك نجاد أن صادرات إيران من النفط الخام لم تتوقف طوال فترة الحرب.

وحول الهجمات التي استهدفت جزيرة خارك، التي تضم محطة رئيسية لتصدير النفط، قال باك نجاد: "تعرضت هذه الجزيرة، التي تبلغ مساحتها بين 23 و24 كيلومترًا مربعًا، لأكثر من 550 هجومًا، لكن زملاءنا واصلوا تحميل النفط في الناقلات حتى تحت القصف".

وفيما يتعلق بوضع منشآت تكرير النفط والغاز جنوبي البلاد، عقب الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية عليها خلال الحرب، قال الوزير الإيراني: "تبدأ عملية إعادة بناء المصافي عادةً بإزالة الأنقاض عقب مثل هذه الحوادث، وقد بدأت هذه العملية بعد نحو يومين إلى ثلاثة أيام من وقوع الحادث، وقد أُنجز جزء كبير من أعمال إعادة البناء".

وأشار باك نجاد إلى أن نتائج أعمال إعادة البناء ستبدأ بالظهور خلال بضعة أشهر، مضيفًا أن بلاده تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير 2026 حربًا على إيران، تخللها إغلاق مضيق هرمز الحيوي لصادرات النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

وردت إيران بهجمات على دول خليجية، وعلى ما قالت إنها "أهداف أمريكية وإسرائيلية" في المنطقة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وفي 18 يونيو وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لإنهاء الأعمال القتالية وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة، لكنها تعثرت لاحقًا بسبب خلافات بشأن تنفيذها وأمن الممر المائي.