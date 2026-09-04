-منظمة البيدر: الاعتداءات طالت أهالي تجمع الكعابنة لترهيبهم ودفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم

استهدف إرهاب المستوطنين الإسرائيليين، الجمعة، أهالي تجمع الكعابنة البدوي وعددا من الناشطين والمتضامنين الموجودين فيه وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، في بيان، إن "تجمع الكعابنة (شرق مدينة رام الله) تعرض مساء الجمعة لاعتداءات جديدة نفذها مستوطنون، استهدفت الأهالي وعددا من النشطاء والمتضامنين الموجودين في التجمع".

ولم يوضح البيان طبيعة الاعتداءات أو ما إذا كانت قد أسفرت عن إصابات أو أضرار.

وأضافت المنظمة أن إرهاب المستوطنين يأتي في سياق "تصعيد متواصل ضد التجمعات البدوية في المنطقة، يترافق مع محاولات متكررة للتضييق على الأهالي وترهيبهم ودفعهم إلى الرحيل عن أماكن سكنهم وأراضيهم".

وأعربت عن "قلقها البالغ إزاء تصاعد وتيرة الاعتداءات على تجمع الكعابنة".

وأكدت أن استهداف المدنيين والنشطاء والمتضامنين يمثل "انتهاكا خطيرا لحقوق السكان وحريتهم وأمنهم، ويزيد من حالة الخوف وعدم الاستقرار التي يعيشها التجمع".

وأكدت أن ما يجري في تجمع الكعابنة "ليس حادثا معزولا، بل يأتي ضمن نمط متواصل من الاعتداءات والضغوط التي تواجهها التجمعات البدوية شرق رام الله، في ظل مخاطر متزايدة تهدد بقاء السكان في أراضيهم".

وطالبت "البيدر" الجهات الدولية والحقوقية والإنسانية "بتحمل مسئولياتها والعمل على توفير الحماية للسكان والنشطاء، ووقف الاعتداءات ومحاسبة المسئولين عنها، بما يضمن حق الأهالي في الأمن والسلامة والبقاء في أرضهم".

كما دعت إلى توثيق الاعتداءات والانتهاكات كافة التي يتعرض لها تجمع الكعابنة، ورفعها إلى الجهات الحقوقية والقانونية المختصة، باعتبارها جزءا من واقع متواصل من العنف والترهيب الذي يطال التجمعات البدوية الفلسطينية.

وفي أغسطس الماضي، وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية بأنهم "إرهابيون"، محذرا من أن هذه الممارسات تلحق ضررا كبيرا بصورة إسرائيل.

وفي يونيو الماضي، حذر 14 مقررا أمميا من أن التصاعد الحاد بوتيرة إرهاب المستوطنين بدعم وتواطؤ من دولة إسرائيل في الأرض المحتلة يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 194 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية بالضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ويرتكبون اعتداءات إرهابية شبه يومية بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم.