سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، هجماته على جنوبي لبنان، بقصف مدفعي وتفجيرات طالت 7 بلدات في قضائي صور والنبطية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الهجمات الإسرائيلية طالت بلدات المنصوري ومجدل زون وبيوت السياد وبيت ليف وصربين، وزوطر الشرقية وميفدون.

وفي قضاء صور، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي صباحا محيط بلدتي بيت ليف وصربين، بعد قصف مماثل طال فجرا بلدات المنصوري ومجدل زون وبيوت السياد.

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية نفذت أيضا تفجيرات في بلدة المنصوري، دون تفاصيل إضافية.

وفي قضاء النبطية، تعرضت بلدة زوطر الشرقية وأطراف بلدة ميفدون لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع.

كما استهدفت دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" أحياء في زوطر الشرقية من جهة ميفدون، بالتزامن مع سماع أصوات تفجيرات متتالية وإطلاق نار من رشاشات ثقيلة من ناحية الأطراف الغربية للبلدة.

وأدى القصف المدفعي إلى اندلاع حريق في الحي المستهدف بزوطر الشرقية من جهة ميفدون.

ولم تشر الوكالة إلى وقوع شهداء أو إصابات جراء الهجمات.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد قرى وبلدات جنوب لبنان، رغم اتفاق بين بيروت وتل أبيب بشأن انسحاب إسرائيلي تدريجي ضمن مسار تفاوضي برعاية أمريكية.

ومنذ 2 مارس 2026، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة ما يزيد عن 12 ألفا آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص، وفق السلطات اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، فيما وسعت نطاق احتلالها داخل الأراضي اللبنانية خلال عدوانها الراهن.