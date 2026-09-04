اليمن: قصف حوثي يطال مطعما في مفرق المخا مع تصاعد المعارك غربي تعز

أفاد شهود عيان، اليوم الجمعة، بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، جراء قصف صاروخي شنته جماعة الحوثي، استهدف مطعما في منطقة "مفرق المخا" غربي محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وأضاف الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن "مستشفيات مدينة المخا استقبلت عددا من الجرحى جراء القصف، بينما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين في المكان".

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في عدد من الجبهات غربي تعز.

وفي السياق، أعلن المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري "استعادة القوات الحكومية السيطرة على تبة الخزان في مديرية جبل حبشي، بالتزامن مع اشتداد المواجهات في جبهتي مقبنة والكدحة، ووصول تعزيزات عسكرية للقوات الحكومية".

وقال مصدر عسكري لـ(د ب أ)، إن المعارك التي اندلعت منذ أمس الخميس "أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، فضلاً عن وقوع عدد من الأسرى في قبضة القوات الحكومية".

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.

ومع استمرار المواجهات، تتواصل حركة النزوح من مناطق القتال، إذ أصدرت الوحدة الحكومية لإدارة مخيمات النازحين بيانا حديث أشارت فيه إلى نزوح 917 أسرة من مديريتي مقبنة وجبل حبشي.

وناشدت الوحدة شركاء العمل الإنساني التدخل العاجل لتوفير مواد الإيواء والمياه والغذاء للأسر النازحة، التي تواجه أوضاعاً إنسانية صعبة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، بعد هجوم شنه الحوثيون على مواقع للجيش في تعز محاولة للتقدم باتجاه الساحل الغربي، ويعد هذا التصعيد الأكبر منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في أبريل 2022.