أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحديد موقع السفينة التجارية التي غرقت إثر حادث قبالة سواحل منطقة سيليفري في إسطنبول.

وأفادت الوزارة في بيان بأن أعمال البحث عن سفينة "توغبرك إمام أوغلو" وطاقمها، التي غرقت بعد تصادمها مع سفينة تجارية أخرى قبالة سواحل سيليفري في 2 سبتمبر 2026، لا تزال متواصلة.

وأضاف البيان أن سفينة الإنقاذ والإسناد التابعة للقوات البحرية "تي جي غي أكين"، التي تواصل أعمالها في منطقة الحادث منذ اليوم الأول، تمكنت من تحديد موقع السفينة الغارقة.

وأردفت: "تواصل وحدات قواتنا البحرية أعمالها بالتنسيق فيما بينها".

وفجر الأربعاء، أعلنت ولاية إسطنبول اصطدام سفينتين تجاريتين ترفعان العلم التركي في بحر مرمرة، وتعذر الاتصال بـ10 من أفراد طاقم إحدى السفينتين.