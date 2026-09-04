صربيا تواجه تدقيقا أوروبيا بشأن الجنازة المرتقبة لمجرم الحرب المدان راتكو ملاديتش

قال مسئول بالاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن التكتل يتابع عن كثب كيف ستتعامل صربيا المرشحة لعضوية التكتل مع جنازة قائد جيش صرب البوسنة السابق راتكو ملاديتش، الذي أدانته إحدى محاكم الأمم المتحدة ولكن ظل بطلا لدى الكثير من الصرب.

وقالت مفوضة شئون التوسع بالاتحاد الأوروبي، مارتا كوس، إن الأيام القليلة المقبلة "سوف تكون اختبارا مهما للغاية" بعدما نقلت رفات ملاديتش جوا إلى صربيا على طائرة حكومية أمس الخميس، من لاهاي بهولندا عقب وفاته هناك في مستشفى الأسبوع الماضي.

وصدر حكم بالسجن مدى الحياة بحق ملاديتش عام 2017 لدوره في التخطيط لمذبحة راح ضحيتها أكثر من 8000 مسلم في سربرنيتشا عام 1995، وكذلك حصار العاصمة البوسنية سراييفو الذي استمر لسنوات خلال النزاع بين عامي 1992 و1995، إضافة إلى جرائم حرب أخرى، من بينها إنشاء معسكرات اعتقال لمدنيين من غير الصرب وجنود من قوات العدو.

وحث مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، مايكل أوفلاهرتي، السلطات في صربيا، وفي الجزء الذي تديره صربيا في البوسنة على "مكافحة تمجيد مجرمي الحرب المدانين" وهو أمر غير قانوني في البوسنة و"لا يعد حرية تعبير محمية بموجب المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان".

وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن إقامة جنازة عسكرية لملاديتش سوف تكون أمرا "مخزيا ومهين للضحايا... أدين هذا التصرف بأشد العبارات ونقلت رسالتي هذه لنظيري الصربي المسئول عن الشئون الأوروبية هذا الصباح".

وحمل جنود من الجيش الصربي نعش ملاديتش، ملفوفا بالعلم الوطني، من الطائرة إلى سيارة لنقله إلى المستشفى العسكري.

وكان وزير العدل الصربي نيناد فوجيتش على متن الطائرة، إلى جانب أفراد من أسرة ملاديتش.

وقال نجل ملاديتش، داركو ملاديتش، اليوم الجمعة، إن والده سوف يدفن يوم الاثنين المقبل، بينما من المقرر إقامة مراسم تأبين عسكرية غدا السبت. وسوف يوضع نعش ملاديتش في كنيسة بالعاصمة الصربية بلجراد صباح الاثنين ليلقي عليه الناس نظرة الوداع، حسبما قال نجله في مؤتمر صحفي.