ترامب: نراقب بالكاميرات المواقع النووية في إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تراقب بالكاميرات المواقع النووية في إيران، وتستطيع معرفة هوية كل شخص يدخل إليها أو يخرج منها.

وأوضح ترامب، في مقابلة مع شبكة "جي بي نيوز" البريطانية، أن المراقبة تشمل موقع "جبل الفأس"، والمواقع النووية الإيرانية الثلاثة التي استهدفتها الضربات الأمريكية العام الماضي.

وقال: "لدينا كاميرات تراقب جميع المناطق الرئيسية في المواقع الثلاثة الأولى، ولدينا أيضا كاميرات على جبل الفأس. ونعرف كل شخص يدخل ويخرج، ويمكننا قراءة الاسم"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وكرر ترامب تأكيده أن المواقع النووية الثلاثة "دمّرت بالكامل"، لكنه أشار إلى احتمال امتلاك طهران موقعا آخر في "جبل الفأس"، مضيفا أن الولايات المتحدة تعرف ما يجري هناك، وسط غموض بشأن طبيعة المنشأة المقامة تحت الأرض.

وقال الرئيس الأمريكي إن إيران كانت على بعد أسبوعين إلى 4 أسابيع من امتلاك سلاح نووي قبل الضربات الأمريكية، مؤكدا أن منع طهران من تطوير هذا السلاح يمثل الهدف الأساسي للتحركات العسكرية الأمريكية.

كما اعتبر أن قراره الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 خلال ولايته الأولى، أسهم في تأخير البرنامج النووي لطهران.

وأضاف أن المواقع المستهدفة كانت تحتوي على كميات كبيرة من المواد النووية القابلة للاستخدام في تصنيع سلاح، زاعما أنها أصبحت مدفونة تحت ملايين الأطنان من الصخور، ما يجعل الوصول إليها بالغ الصعوبة.