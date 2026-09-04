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أعداد جريدة الشروق
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ماليزيا تعلن حالة الطوارئ في بلدة بولاية ساراواك بسبب تلوث الهواء

كوالالمبور (أ ب)
نشر في: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 2:53 م | آخر تحديث: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 2:53 م

أعلنت ماليزيا حالة طوارئ اليوم الجمعة، في بلدة في ولاية ساراواك في جزيرة بورنيو بعد أن تجاوز تلوث الهواء عتبة مستوى الطوارئ في البلاد بسبب الحرائق في إندونيسيا المجاورة

وذكرت إدارة البيئة في ماليزيا أن مؤشر تلوث الهواء في سيريان، وهي بلدة زراعية صغيرة يبلغ تعداد سكانها أقل بقليل من 90 ألف نسمة، بالقرب من حدود إقليم كاليمانتان الإندونيسي، ارتفع إلى 521 اليوم الجمعة. وسجلت مدينة كوتشينج، عاصمة ولاية ساراواك، قراءة خطيرة بلغت 311.

وقال مكتب رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، في بيان، إن ملك ماليزيا السلطان إبراهيم إسكندر وافق على إعلان حالة الطوارئ في بلدة سيريان، ما سيسمح باتخاذ إجراءات أكثر فعالية.

ولم يكشف البيان عن تفاصيل، ولكن مسئولين ذكروا تسجيل قراءة تتجاوز 500 يمكن أن يؤدي إلى وقف الأنشطة غير الأساسية والخارجية. ويتم إغلاق المدارس بالفعل إذا تجاوز المؤشر 200.

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