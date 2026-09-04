خطيب الأقصى يحذر من مخطط الاحتلال لفرض حراس موالين للحاخامات بالمسجد

خطيب الأقصى: الجماعات اليهودية المتطرفة تريد الهيمنة والسيطرة على المسجد المبارك

حذر الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، من الخطوة التصعيدية الجديدة التي اتخذتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي بتوظيف عناصر لوحدة حراسة المسجد الأقصى، ودعوة الحاخامات اليهود للانضمام إليها.

وأكد صبري في تصريحات لـ«الشروق»، أن كل إجراء تقترحه الجماعات اليهودية المتطرفة، إنما يصب في محاولة الهيمنة والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك، مشددًا على أن ما قيل عن تعيين حراس جدد يتبعون الحاخامات ويتبعون الجماعات المتطرفة، هو إجراء خطير ويشل عمل حراس الأوقاف الإسلامية.

وتابع: «لدينا حراس من واجباتهم حراسة المسجد الأقصى، ببواباته وفي داخله ومرافقه، ولكن الملاحظ أن شرطة الاحتلال تحاول أن تشل هذه المهام لحراسنا التابعين للأقصى وللوقف الإسلامي بالقدس».

وشدد صبري، على رفض قرارات الاحتلال، قائلًا: «أي تغيير للواقع القائم في المسجد الأقصى المبارك لن نعترف به، ولن يثنينا عن المسجد، ونحن نؤكد حقنا الشرعي في هذا المسجد، وحق المسلمين جميعًا فيه».

ويشهد المسجد الأقصى حملة اقتحامات متواصلة، إذ اقتحم 208 باحات المسجد مساء أمس الأول؛ بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما دخل 105 آخرون إلى المسجد تحت مسمى السياحة، وفق ما أعلنته محافظة القدس.

وفي السياق ذاته، طالب المتحدث باسم «منظمات الهيكل» آساف فريد، بفتح المسجد الأقصى المبارك أمام اقتحامات المستعمرين أيام السبت، في مطالبة تندرج ضمن الانتهاكات المتصاعدة بحق المسجد، والمساعي الرامية إلى فرض أمر واقع جديد على أبوابه وساحاته.

وسجلت محافظة القدس خلال شهر أغسطس فقط اقتحام 5209 مستعمرين للمسجد الأقصى المبارك، إلى جانب دخول 3117 شخصًا آخرين تحت بند السياحة، وفقًا للبيانات المرصودة.

وتواصل سلطات الاحتلال سياسة التضييق على سكان القدس بسياسات الإبعاد، والاعتقالات، والاستيطان فضلًا عن الهدم؛ إذ علقت الخميس، دفعة جديدة من إخطارات الهدم ووقف البناء في بلدة عناتا شمال شرقي القدس، شملت 22 إخطارًا استهدفت منازل ومحلات تجارية ومنشآت زراعية في منطقة وعر البيك ومناطق متفرقة من البلدة، وذلك بعد تعليق 36 إخطارًا الأسبوع الماضي.