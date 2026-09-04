إسرائيل تفرج عن 4 أسرى لبنانيين إضافيين في صفقة مرتبطة بيهود مفقودين منذ الحرب الأهلية في لبنان

أفرجت إسرائيل عن 4 أسرى لبنانيين كانوا محتجزين لديها، وتم تسليمهم للجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، في إطار من صفقة بين البلدين.

وفي المقابل، وافق لبنان على البحث عن رفات مواطنين يهود لبنانيين فقدوا خلال الحرب الأهلية في البلاد قبل عقود.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، أنها يسرت عملية نقل 5 أشخاص أُفرج عنهم من مراكز الاحتجاز الإسرائيلية إلى لبنان.

وأوضحت اللجنة أنه تم نقل شخص واحد أمس الخميس، و4 اليوم الجمعة، مؤكدة أنها تصرفت بصفتها وسيطا إنسانيا محايدا حصريا بين إسرائيل ولبنان.

وأشارت اللجنة إلى أنها تجري حوارا خاصا مع السلطات المعنية بشأن الأشخاص المعتقلين أو القتلى أو المفقودين على صلة بالصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، في ظل ترقب العديد من العائلات اللبنانية لمعرفة مصير ذويهم.

ويعتقد أن عشرات الأسرى اللبنانيين محتجزون في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، ويشمل ذلك مدنيين، ومقاتلين من حزب الله وقعوا في الأسر خلال القتال في جنوب لبنان.

وأطلق سراح الأسير اللبناني الأول، مالك غازي، وتسليمه للجنة الدولية للصليب الأحمر، التي سلمته بدورها للجيش اللبناني، أمس الخميس.

ورصد صحفيو وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، الذين كانوا ينتظرون عند نقطة تفتيش جنوب مدينة صور في جنوب لبنان، قافلة تابعة للصليب الأحمر الدولي متجهة نحو معبر الناقورة الحدودي صباح اليوم الجمعة.