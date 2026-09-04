«الداخلية» تضبط 107 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة وتفحص 1231 سائقًا

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كل الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الوزارة بفرض الانضباط المروري والحد من المخالفات والحوادث، وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 107 آلاف و371 مخالفة مرورية متنوعة.

وشملت أبرز المخالفات التي تم ضبطها، السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعات المقررة، والمواقف العشوائية، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما فحصت الأجهزة الأمنية 1231 سائقًا، وتبين إيجابية 34 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي إطار تكثيف الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط 423 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها مخالفات تحميل الركاب، وشروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 159 سائقًا، وتبين إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة، فضلًا عن ضبط 6 محكوم عليهم بإجمالي 8 أحكام قضائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع والمخالفات المضبوطة.