العرض الصيني لياوتشاي: الذيل الأرجواني يشارك في المسابقة الرسمية للدورة 33 للمهرجان التجريبي

تواصل لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي برئاسة الفنان رياض الخولى مشاهدة عروض المسابقة الرسمية على مسارح القاهرة، إذ تشاهد في الثامنة مساء اليوم الجمعة على مسرح السلام بشارع قصر العيني، العرض المسرحي الصيني «لياوتشاي: الذيل الأرجواني» (Liaozhai: Purple Tail)، في تجربة تنتمي إلى مسرح شيجو (Xiju)، وتمزج بين العالم البشري وعالم الخوارق، من خلال حكاية تجمع الحب والامتنان والرغبة والقدر، وتستند إلى عناصر من التراث الحكائي الصيني، وتبلغ مدة العرض 85 دقيقة.

تدور أحداث العرض في عالمين متوازيين؛ ففي عالم البشر يقع العالم تشياو شنج في حب باي يو، ابنة أحد كبار المسئولين، بينما تعيش الفتاة الثعلبة آزي ورفيقها جيوشوانج في عزلة داخل عالم أرواح الثعالب، في تجربة تجمع بين الشخصيات البشرية والشخصيات المنتمية إلى عالم الأرواح.

-فريق العمل

يتولى يو سيهان كتابة المسرحية، بينما يتولى لوه تشو الإشراف على النص، ويضم فريق العرض 15 مشاركًا، من بينهم أربعة ممثلين رئيسيين هم هوي هايفنغ، لي مينغهنغ، تشو يان، وفينغ جياو، إلى جانب باقي أعضاء فريق العمل.

وتقام الدورة الثالثة والثلاثون من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران، خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر الجاري، وتتضمن إلى جانب عروض المسابقة الرسمية برنامجًا فكريًا وورشًا تدريبية وفعاليات موازية وإصدارات متخصصة في قضايا المسرح والتجريب.