تجددت الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، اليوم الجمعة، في عدة جبهات بمحافظتي تعز والحديدة غربي البلاد، وسط استمرار القصف وتصاعد العمليات العسكرية، فيما دفعت المواجهات عشرات الأسر إلى مغادرة مناطقها والبحث عن أماكن أكثر أمناً.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة، تدور في أجزاء من تعز والحديدة، مشيرة إلى أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة السيطرة على أجزاء من جبل النعمان ومحيطه في تعز.

وفي محافظة الحديدة، اندلعت اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات الحوثيين في جبهة حيس، بالتزامن مع اشتباكات بالقرب من جبل دباس جنوبي المحافظة.

وفي ظل التصعيد، قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في الحديدة إن 57 أسرة، تضم نحو 400 شخص، نزحت من قرى في مديريات حيس والجراحي وجبل رأس، جراء القصف الذي طال مناطق مأهولة بالسكان.

وأوضحت الوحدة أن الأسر النازحة توجهت إلى مناطق ومواقع بديلة، فيما اضطرت بعض الأسر إلى ترك منازلها وممتلكاتها ومصادر دخلها، بما فيها المواشي.

وطالبت الوحدة التنفيذية في الحديدة بتدخل إنساني عاجل لتوفير المأوى ومواد الإيواء والغذاء والمياه وخدمات الصرف الصحي، مع إجراء تقييم لاحتياجات النازحين، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة والمرضى.

وفي غرب تعز، أفادت مصادر محلية بنزوح عشرات الأسر من مناطق في مديرية مقبنة، إلى جانب أسر كانت تقيم في مخيمات للنازحين، واتجهت نحو مناطق أكثر أمناً في مديرية المعافر.

وأضافت المصادر، أن سكانا من قرى في مقبنة والكدحة غادروا منازلهم، بعضهم على متن مركبات وآخرون سيراً على الأقدام، فيما اصطحبت بعض الأسر مواشيها معها.

وتزامن ذلك مع تكثيف القصف المدفعي على قرى ومناطق سكنية في أجزاء من جبل حبشي والضباب والصياحي وحذران غربي مدينة تعز، بحسب مصادر محلية، بالتوازي مع استمرار المواجهات في جبهات غرب المحافظة والساحل الغربي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أن نحو 50 عنصرا من الحوثيين قتلوا أو أصيبوا، إضافة إلى أسر عدد منهم، خلال مواجهات في جبهتي مقبنة والكدحة غربي تعز، دون أن تحدد الوكالة بشكل منفصل أعداد القتلى والجرحى أو تقدم حصيلة للخسائر في صفوف القوات الحكومية.

وبث الجيش اليمني مشاهد مصورة قال إنها لجثامين عناصر حوثية وأسرى احتجزتهم القوات خلال المعارك غربي تعز.

وأكد مصدر عسكري لـ "د ب أ"، وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى القوات الحكومية في جبهات غربي تعز، في وقت تواصل فيه القوات إعادة الانتشار ورفع جاهزيتها في محاور المواجهات.

وكان الحوثيون شنوا أمس الخميس هجمات عنيفة على مواقع القوات الحكومية غربي تعز، في محاولة للتقدم باتجاه المحاور المؤدية إلى مواقع الجيش في مدينة المخا على الساحل الغربي.

وتمكنت قوات الحوثي خلال الساعات الأولى من الهجوم من السيطرة على عدد من المواقع والتقدم في بعض مناطق المواجهات.

يأتي تجدد القتال بعد هدوء نسبي شهدته بعض جبهات تعز والساحل الغربي خلال الأسبوع الماضي، قبل أن تشهد المنطقة منذ أمس تصعيدا عسكري هو الأوسع منذ سنوات.