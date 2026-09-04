 الداخلية تكشف حقيقة فيديو ملاحقة قائد ميكروباص بعد اصطدامه بسيدة في البحيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الداخلية تكشف حقيقة فيديو ملاحقة قائد ميكروباص بعد اصطدامه بسيدة في البحيرة

مصطفى المنشاوي
نشر في: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 12:56 م | آخر تحديث: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 12:56 م

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة ملاكي يلاحق قائد سيارة "ميكروباص" ويحاول الإمساك به، بزعم قيام الأخير بإلقاء إحدى السيدات من السيارة أثناء سيرها بإحدى الطرق بمحافظة البحيرة، ثم الفرار من مكان الواقعة.

وبالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله بشأن إلقاء السيدة من السيارة، حيث تبين أنه بتاريخ اليوم 3 سبتمبر، تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار بوقوع حادث تصادم بالطريق الدولي الساحلي.

وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع قائد السيارة الملاكي، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، وبسؤاله أقر بأنه أثناء سيره بسيارته على الطريق ذاته، شاهد قائد سيارة «ميكروباص» يصطدم بإحدى السيدات أثناء سيرها بجانب الطريق، ثم يلوذ بالفرار.

وأضاف قائد السيارة الملاكي أنه تتبع قائد الميكروباص لمحاولة الإمساك به، إلا أنه تمكن من الهرب.

كما أمكن تحديد المجني عليها، وتبين أنها موظفة بإحدى شركات تمويل المشروعات ومقيمة بمحافظة البحيرة، وقد أصيبت بجرح بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وبسؤالها أيدت ما سبق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد، معللًا هروبه من مكان الحادث خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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