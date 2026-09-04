المملكة المتحدة: التزامنا تجاه جزر فوكلاند لا يتزعزع

صرح وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينج، بأن التزام بلاده تجاه جزر فوكلاند "مطلق ولا يتزعزع"، بعدما قال الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي إن بلاده بحاجة لاستعادتها، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وفي خطاب بثه التلفزيون الوطني، جدد ميلي مطالبة بلاده بجزر فوكلاند وقال إنه سيفرض عقوبات على أية شركة نفط تعمل في المنطقة.

وتجددت التوترات بشأن الإقليم البريطاني، الخارجي، بعدما ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة لن تساعد المملكة المتحدة في صراع مستقبلي بشأن فوكلاند.

وعقب الخطاب، كتب ستريتنج عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "بيان ميلي ليلا يخبرنا عن السياسة المحلية في الأرجنتين أكثر مما يقوله عن جزر فوكلاند".

وأضاف: "جزر فوكلاند بريطانية لأن سكان فوكلاند اختاروا أن يكونوا بريطانيين. والتزامنا تجاه فوكلاند مطلق ولا يتزعزع".

وفي استفتاء أجري في 2013، صوت سكان فوكلاند بأغلبية ساحقة على البقاء إقليم بريطاني خارجي، بموافقة 8ر99% من الناخبين ومعارضة ثلاثة أصوات فقط.

ورغم أن أمريكا تقف، رسميا، على الحياد، قدمت واشنطن الدعم لحملة بريطانيا لاستعادة الجزر بعد غزو أرجنتيني في 1982.

وأعلن الرئيس الأرجنتيني سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى إيقاف تطوير مشروع "سي لايون" النفطي، على بعد نحو 220 كيلومترا شمال الجزر، حيث تعتزم شركة "روكهوبر إكسبلوريشن" البريطانية، وشركة "نافيتاس بيتروليوم" الإسرائيلية للبدء في الحفر خلال الأشهر القادمة وبدء إنتاج النفط في عام 2028. وتعتبر الأرجنتين المشروع استغلالا غير قانوني للموارد في مياه تزعم ملكيتها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا إن واشنطن قد تعيد النظر في موقفها المحايد تاريخيا بشأن سيادة الجزر.

وأوضح ميلي: "تدرس الولايات المتحدة هذا التغيير في الموقف لأنها تعلم أن الأرجنتين شريك موثوق، ومنحاز للقيم الغربية، وفي موقع استراتيجي مهم يمكن أن يكون حليفا ذا قيمة في العقود القادمة"..