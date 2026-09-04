مجدي عبدالغني: زيزو مش قادر يشيل الأهلي

تحدث مجدي عبدالغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مستوى أحمد مصطفى زيزو مع الفريق الأحمر، مؤكدًا أن اللاعب لم يقدم حتى الآن الأداء المنتظر منه، رغم الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها والإشادة التي حظي بها خلال فترة وجوده مع الزمالك.

وقال مجدي عبدالغني، في برنامج «يا مساء الأنوار» على قناة MBC مصر 2: «أنا كراجل أهلاوي شايف إنه مش مدي الأهلي زي ما أنا كنت متوقع».

وأضاف: «زيزو لاعب كبير، وأشادنا بيه كتير وقت تواجده في الزمالك، ولكن لسه مش قادر يشيل الأهلي».

وتابع عبدالغني، منتقدًا مردود اللاعب: «مش شايفينه بيسجل ولا بيشيل الفريق، والدنيا مضلمة، وحتى الآن لم يقدم الأداء المنتظر».

وأكد نجم الأهلي السابق أن زيزو بحاجة إلى تقديم مردود أقوى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن جماهير الأهلي كانت تضع عليه آمالًا كبيرة منذ انضمامه إلى صفوف الفريق.