يواصل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، فعاليات دورته الـ33، غدًا الجمعة، من خلال برنامج متنوع يضم 3 جلسات فكرية وفنية، و4 ورش تدريبية، و5 عروض مسرحية، إلى جانب عدد من الفعاليات المصاحبة، وذلك في مجموعة من المسارح والمؤسسات الثقافية بالقاهرة.

ويبدأ المحور الفكري في العاشرة والنصف صباحًا، من خلال الجلسة الأولى بعنوان «الجيبو-مسرحي: المخرج، السرد، والمؤدي»، وتديرها الدكتورة دينا أمين من مصر، ويشارك فيها كل من عبد الباري سعد من مصر، وجورج هولندا من البرازيل، وجون نامي من كينيا.

وتناقش الجلسة العلاقة بين المخرج والسرد والمؤدي، من خلال تجارب ورؤى متنوعة تتناول آليات صناعة العرض المسرحي ومكوناته، وما تتيحه الممارسات التجريبية من إمكانات لإعادة النظر في أدوار عناصر العملية المسرحية.

وتنطلق الجلسة الفكرية الثانية في الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وتستمر حتى الثانية ظهرًا، تحت عنوان «الجيبو-مسرحي بين العدالة الاجتماعية وجماليات الأداء»، وتديرها الدكتورة أسماء يحيى الطاهر من مصر، ويشارك فيها نورا أمين من مصر، والدكتورة فوندا إهونوغو من نيجيريا، وويلي براجَر من بلغاريا.

وتبحث الجلسة في التقاطعات بين العدالة الاجتماعية وجماليات الأداء، من خلال مقاربات وتجارب دولية تطرح أسئلة حول علاقة المسرح بقضايا المجتمع، وكيف يمكن للجماليات المسرحية أن تتفاعل مع القضايا الإنسانية والاجتماعية.

كما يشهد اليوم جلسة فنية بعنوان «جلسة مع المخرجين أحمد العطار وعمر غايات»، ضمن برنامج «من القاهرة للمسرح العالمي»، وتقام من الثانية إلى الرابعة مساءً في سينما الحضارة، ويديرها المخرج هاني عفيفي.

ويتضمن البرنامج التدريبي 4 ورش، من بينها ورشة «من الكاتب/المخرج من النص للممثل» بمدرسة الرقص، للمخرج والكاتب المسرحي الكويتي سليمان البسام، وورشة «السرد القصصي عبر الحركة» بمسرح العرائس، لمدربة الأداء الأمريكية جيليان رودس.

كما يقدم الفنان أحمد كمال ورشته التدريبية في مركز الإبداع الفني من خلال مجموعتين، الأولى والثانية، في إطار البرنامج المخصص لتدريب الممثلين وتطوير مهاراتهم الأدائية.

ويشهد اليوم الثالث من البرنامج المسرحي تقديم 5 عروض، تبدأ في السادسة مساءً، حيث يقدم على مسرح الفلكي العرض المصري-الفرنسي «سلمى حبي أنا»، وذلك ضمن برنامج «من القاهرة إلى مسارح العالم».

وفي الثامنة مساءً، يستضيف أوبرا ملك العرض المصري «سابع سما»، بينما يقدم مسرح الغد العرض الألماني The Children of Today، ويستضيف مسرح السلام العرض الصيني Purple Tail.

وتختتم عروض اليوم في العاشرة مساءً على الأوبرا الصغيرة، مع العرض الروسي Zhenya + Tanya = Love.

وتتواصل فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي حتى 8 سبتمبر، برئاسة الدكتور سامح مهران، من خلال عروض المسابقة الرسمية، والفعاليات الفكرية، والورش التدريبية، والبرامج المصاحبة.