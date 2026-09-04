موقع البيت الأبيض الإلكتروني يعرض 5 ألعاب فيديو تروج لأجندة ترامب

كشف موقع البيت الأبيض الإلكتروني يوم الخميس عن "أركيد"، وهي مجموعة من خمس ألعاب فيديو منخفضة الإستبانة تروج لجوانب مختلفة من أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولعبة "بيلد ذا وول" هي نسخة مقلدة من لعبة "تتريس" التي تحول اللعبة الكلاسيكية إلى جهد لـ"حماية الحدود من الحشود القادمة". وفي لعبة "ريو ران"، التي تشبه اللعبة الشهيرة على الهواتف المحمولة "الثعبان"، يتحرك رمز يشبه ترامب لجمع عابري الحدود المحتملين.

وفي لعبة "خط الإمداد"، التي تبدو كنسخة مختصرة من لعبة "تابر"، يتحرك الطعام على طول خط التجميع وعليك رفض العناصر التي لا تستوفي معايير "اجعل أمريكا صحية مرة أخرى".

وتقع أحداث لعبتين في سماء عاصمة البلاد. ففي لعبة "فلابي بيل"، يحمل نسر مشروع قانون عبر متنزه "الناشونال مول". وفي لعبة "ترامب سيفينجز تايكون"، يكون هدفك هو جمع الأموال المتطايرة في الهواء لـ "ملء حسابات ترامب لأطفالك"، وهي خطة الادخار التابعة للإدارة التي تمنح ألف دولار لكل طفل يولد خلال فترة ترامب الرئاسية.