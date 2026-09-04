ارتفاع معظم المؤشرات الأسيوية بعد مكاسب أسهم التكنولوجيا في وول ستريت

ارتفعت الأسهم الآسيوية في معظمها خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، مدعومةً بتحسن معنويات السوق الإقليمية بفضل انتعاش بورصة وول ستريت، وخاصة من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.

وارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني القياسي بنسبة 6ر0% في التعاملات الصباحية إلى 33ر64622 نقطة. وزاد مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 9ر0% ليصل إلى 67ر6635 نقطة. ولم يتغير مؤشر إس أند بي/إيه إس إكس 200 الأسترالي كثيراً، حيث انخفض بأقل من 1ر0 % إلى 80ر9011 نقطة. وقفز مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1ر2 % ليصل إلى 26ر25751 نقطة، بينما أضاف مؤشر شانجهاي المركب 8ر0% ليصل إلى 27ر3973 نقطة.

وأغلقت الأسهم في وول ستريت على ارتفاع يوم الخميس مع تراجع الارتفاع الاخير في عوائد السندات بشكل أكبر وارتفاع شركات التكنولوجيا الكبرى. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1ر1 %. وزاد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2ر1%، وأغلق مؤشر ناسداك المجمع على ارتفاع بنسبة 4ر1 %.