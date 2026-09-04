البديل من أجل ألمانيا يتصدر استطلاعا في ولاية سكسونيا-أنهالت بـ41%

يتقدم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي المناهض للهجرة بفارق واضح على الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ في ولاية سكسونيا-أنهالت، قبيل انتخابات برلمان الولاية المقررة يوم الأحد، وفقا لاستطلاع أجري لصالح القناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف".

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مجموعة أبحاث الانتخابات "فالن" ونُشر في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس أن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، بقيادة مرشحه الأول في الولاية أولريش زيجموند، حصل على نسبة 41%، بزيادة نقطة مئوية واحدة عن الأسبوع الماضي، بينما ظل الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يقوده رئيس حكومة الولاية سفين شولتسه، عند 23%.

وجاء حزب "اليسار" في المركز الثالث بنسبة 5ر11%، متراجعا بمقدار 5ر1 نقطة مئوية عن استطلاع "فالن" في الأسبوع السابق. وخسر الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إلى يسار الوسط نصف نقطة مئوية ليصل إلى 5ر8%، بينما ظل حزب الخضر عند 6%.

وحصل حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" على 4%، بزيادة نقطة مئوية واحدة، بينما حصل الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال على 3%، ما يعني أن الحزبين سيفشلان في تجاوز عتبة الـ 5% اللازمة لدخول برلمان الولاية. وبلغ مجموع ما حصلت عليه أحزاب أخرى 3%.

وقالت "فالن" إنه في حال جاءت النتيجة مطابقة لما أظهره هذا الاستطلاع، فسيفشل حزب "البديل من أجل ألمانيا" في تحقيق هدفه بتشكيل حكومة بمفرده.

وكلما زاد عدد الأحزاب التي تتجاوز عتبة دخول برلمان ولاية سكسونيا-أنهالت، تراجعت احتمالات حصول حزب "البديل من أجل ألمانيا" على الأغلبية المطلقة، وهو الحزب الذي يصنفه جهاز الاستخبارات الداخلية في الولاية على أنه يميني متطرف بصورة مؤكدة.

ويتكون الائتلاف الحاكم الحالي في الولاية من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر.

وشمل الاستطلاع 1044 فردا يحق لهم الانتخاب خلال يومي الثلاثاء والخميس.

ويتوافق التقدم الواضح لحزب "البديل من أجل ألمانيا" على الحزب المسيحي الديمقراطي مع استطلاعات أجرتها معاهد أخرى. وأظهر استطلاع أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي لصالح موقع "نيوس" الإخباري أن الحزب حصل مؤخرا على 43% مقابل 22% للحزب المسيحي الديمقراطي. وفي استطلاع أجراه معهد "إنفراتست ديماب" لصالح القناة الأولى في التلفزيون الألماني "إيه آر دي" في نهاية أغسطس/آب الماضي، حصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" على 42% مقابل 22% للحزب المسيحي الديمقراطي.