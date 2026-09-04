ترامب: تشارلز شخص أفضل مني لسماحه لدوق ودوقة ساسكس بالعودة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ما كان ليقبل "عودة" دوق ودوقة ساسكس لو كان هو الملك، مضيفاً: "إنه شخص أفضل بكثير مني".

وجاءت تصريحاته بعد مرور أكثر من أسبوع بقليل على عودة دوق ودوقة ساسكس إلى المملكة المتحدة لبدء حياة جديدة بعد ست سنوات من العيش في الولايات المتحدة، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وعندما سأله مذيع في قناة "جي بي نيوز" عما كان سيفعله لو كان مكان الملك تشارلز الثالث، قال ترامب: "ما كنت لأقبل بعودته. هناك الكثير من الكراهية. والكثير من الأشياء السيئة للغاية التي قيلت".

وتابع "[هاري] كتب كتابا كان سيئا للغاية و[ميجان] كانت ذات تأثير مروع عليه. وما فعلته به غير مقبول".

وقال السياسي إن تشارلز صديق له، مضيفا أنه يعتقد أنه "رائع".

ويقال إن ميجان وهاري، وطفليهما، الأمير أرشي والأميرة ليليبت، سيستقرون في المملكة المتحدة لـ "فترة ممتدة" من الوقت.

وهناك تكهنات مستمرة حول مدة إقامتهم ،والمكان الذي سيعيشون فيه، مع ترجيح منطقة كوتسوولدز كوجهة أكثر احتمالا.

وفي إشارة إلى تشارلز، قال ترامب: "إنه شخص أفضل بكثير مني. ما كنت لأفعل ذلك. كنت سأقول، 'انسَ الأمر'."