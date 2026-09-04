الجامعة العربية تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت، وآخرها الهجوم بالصواريخ والطائرات بدون طيار "الدرونز" الذي تعرضت له أمس الخميس، مؤكدة رفضها الكامل لاستمرار المساس بسيادة دولة عربية وأمنها وسلامة أراضيها.

وأكدت الأمانة العامة تضامنها الكامل مع الكويت، ودعمها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددةً على خطورة استمرار استهداف أراضي الدول العربية، وما يترتب عليه من زيادة حدة التوتر وتقويض الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد في المنطقة.

وجددت الأمانة العامة موقفها الرافض لنقل الصراعات والمواجهات العسكرية إلى أراضي الدول العربية أو تعريض أمن شعوبها ومنشآتها ومقدراتها للخطر، داعيةً إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، واحترام سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.