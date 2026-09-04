كاتس: سيطرتنا على مرتفعات علي الطاهر نهاية استكمال المنطقة الأمنية في جنوب لبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل نهاية استكمال ما أسماها بـ"المنطقة الأمنية"، في جنوب لبنان.

وأضاف كاتس في تصريحات أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية: "لن ننسحب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى يسلم حزب الله سلاحه"

وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، عن إتمام إسرائيل عملية ما وصفها بـ"تطهير مرتفعات علي طاهر"

وأضاف نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه أن تلك المرتفعات "بنيت كموقعٍ استراتيجي لم يقتصر دورهم (في إشارة لعناصر حزب الله) من خلالها على مضايقة (مستوطنتي) كريات شمونة ومطلة (شمالي إسرائيل)، بل خططوا أيضًا لغزو الجليل".

ومضى قائلا: "لقد قضينا على عددٍ كبيرٍ من الإرهابيين -على حد وصفه- هناك، واليوم نستطيع أن نقول ذلك، لم تعد مرتفعات علي طاهر تُشكّل تهديدًا لنا"، على حد تعبيره.

ويأتي إعلان نتنياهو قبل أقل من شهرين على انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر المقبل، وسط مساعيه لتسويق "انتصارات عسكرية" تعزز موقفه الانتخابي وتحافظ على تماسك معسكر اليمين، في ظل استطلاعات لا تضمن له أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله إن إسرائيل لا تعتزم الانسحاب من منطقة مرتفعات علي الطاهر، رغم ضغوط أمريكية لمواصلة الانسحاب، في موقف يتعارض مع المسار التفاوضي الذي ترعاه واشنطن.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ عدوانها على لبنان الذي استمر بين عامي 2023 و2024، بينما وسعت نطاق احتلالها داخل الأراضي اللبنانية خلال عدوانها الراهن.