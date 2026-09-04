تواصل وزارة الداخلية جهودها لترسيخ دورها الإنساني والمجتمعي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المناطق الحضارية الجديدة، من خلال دعم أبنائهم الطلاب بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار مبادرة «كلنا واحد».

وحرصت وزارة الداخلية على توزيع الحقائب المدرسية، بما تتضمنه من مستلزمات وأدوات مدرسية، على الطلاب بتلك المناطق، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية ودعم أبنائهم مع بداية عام دراسي جديد.

ولاقت مبادرات وزارة الداخلية ترحيبًا واسعًا من أهالي المناطق الحضارية الجديدة، في ظل ما توليه الوزارة من اهتمام متواصل بدعمهم ومساندتهم في مختلف المناسبات وعلى مدار العام.

واستمرارًا لجهود وزارة الداخلية في دعم الأسر المصرية، ومع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، وجهت الوزارة مأموريات إلى عدد من المستشفيات لتوزيع الحقائب المدرسية ومستلزماتها على الأطفال الذين يتلقون العلاج بها، في لفتة إنسانية تستهدف إدخال البهجة إلى نفوسهم وتعزيز الدعم النفسي والمعنوي لهم، بما يعينهم على مواصلة رحلة العلاج بروح أكثر إيجابية.

وأكدت المبادرات حرص وزارة الداخلية على وضع رعاية الإنسان والاهتمام به في مقدمة أولويات العمل المجتمعي، وتعزيز أوجه الدعم والمساندة للفئات المختلفة، خاصة الأطفال والأسر المصرية.

وفي تقليد سنوي يجسد حرص وزارة الداخلية على رعاية أبناء دور رعاية الأيتام، واصلت الوزارة جهودها في دعم هؤلاء الأطفال، من خلال توجيه مأموريات إلى دور الرعاية على مستوى الجمهورية لتقديم الحقائب والمستلزمات المدرسية اللازمة لهم، بما يوفر احتياجاتهم بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.