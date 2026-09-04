تحت شعار «لنقلب الصفحة ونقرأ العالم».. البلقان ضيف شرف الدورة الـ35 لمعرض أبوظبي للكتاب.. ومشاركات ثقافية من 95 دولة

تستعد أبوظبي لانطلاق الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بمشاركة مؤسسات ودور نشر من 95 دولة، من بينها 7 دول تشارك في المعرض للمرة الأولى، في خطوة تعكس تنامي مكانته بوصفه منصة ثقافية ومعرفية ذات حضور عالمي.

وتضم قائمة الدول المشاركة للمرة الأولى كوسوفو وكولومبيا والأرجنتين والإكوادور وبيرو وفنزويلا وكوبا، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الفكري والثقافي، ويدعم جهود مشاركة المعرفة والترجمة والتواصل بين الثقافات.

وتقام الدورة الجديدة تحت شعار «لنقلب الصفحة ونقرأ العالم»، في تأكيد على توجه المعرض إلى ترسيخ مكانته مركزًا دوليًا للتنوير وتبادل الخبرات، ومنصة للحوار بين الشعوب والحضارات، إلى جانب دعم نمو الصناعات الثقافية والإبداعية على المستوى العالمي.

وتشهد الدورة الـ35 احتفاءً بثقافة منطقة البلقان، التي تحل ضيف شرف على المعرض، بما يتيح تقديم إصداراتها وإسهاماتها الثقافية والفكرية والأدبية أمام جمهور دولي واسع.

وفي سياق الحضور البحثي في المعرض، تشارك مجموعة «ترندز» بنحو 500 إصدار تتنوع بين الدراسات والأبحاث الاستراتيجية والموسوعات والكتب المترجمة، إلى جانب تنظيم برنامج من الفعاليات الثقافية والمعرفية وجلسات الحوار والنقاش وتوقيع الكتب.

وقال المدير العام لـ«ترندز للبحوث والاستشارات»، محمد السالمي، إن مشاركة المجموعة تعكس أهمية معرض أبوظبي الدولي للكتاب باعتباره منصة معرفية وثقافية بارزة تجمع مؤسسات البحث والأوساط الأكاديمية ودور النشر والقراء من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن المشاركة تأتي في إطار حرص «ترندز» على تعزيز حضور البحث العلمي في الفعاليات الثقافية والمعرفية الكبرى، وإتاحة إنتاجها البحثي أمام القراء والباحثين والأكاديميين والمتخصصين، فضلًا عن تشجيع الحوار الفكري وتبادل المعرفة حول القضايا الإقليمية والدولية.

ومن جانبها، قالت رئيس قطاع التوزيع والمعارض في «ترندز»، روضة المرزوقي، إن المجموعة أعدت برنامجًا معرفيًا متنوعًا يضم أحدث موسوعاتها وكتبها المترجمة وإصداراتها ودراساتها البحثية، إلى جانب أنشطة تتيح للزوار التعرف إلى إنتاج المجموعة العلمي والفكري.

وأشارت إلى أن جناح «ترندز» سيضم نحو 500 إصدار تغطي مجالات معرفية متنوعة، بينها مجموعة من الكتب والدراسات الجديدة التي تُعرض للمرة الأولى خلال المعرض، وأضافت أن مشاركة المجموعة تتزامن مع احتفاء المعرض بثقافة البلقان، موضحة أن مكتب «ترندز» الافتراضي في منطقة البلقان سيعرض مجموعة من الإصدارات والدراسات التي تتناول المنطقة من جوانب ثقافية وجغرافية وفكرية وأدبية.

وأكد مدير إدارة التوزيع في قطاع التوزيع والمعارض بـ«ترندز»، زايد الظاهري، أن مشاركة المجموعة تمثل امتدادًا لحضورها المتنامي في المشهد الثقافي والمعرفي على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح مدير إدارة المعارض في «ترندز»، هزاع الحمادي، أن جناح المجموعة صُمم ليكون مساحة معرفية تفاعلية، تتيح للزوار والباحثين استكشاف إصدارات «ترندز» ومشروعاتها البحثية، والتعرف بصورة أعمق إلى مجالات عمل المجموعة وإنتاجها العلمي.

ومن جانبها، قالت رئيس قسم الإعلام في «ترندز»، اليازية الحوسني، إن جناح المجموعة وفعالياتها خلال المعرض ستشهد تغطية إعلامية مخصصة، إلى جانب تسجيل عدد من الفعاليات وحلقات البودكاست على هامش المشاركة.

وتعكس المشاركة الدولية الواسعة في الدورة الجديدة رؤية أبوظبي التي تضع الثقافة والمعرفة ضمن ركائز التنمية الشاملة، فيما يسعى معرض أبوظبي الدولي للكتاب إلى مواصلة تطوير دوره كملتقى عالمي للمعرفة والحوار الثقافي، ومساحة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات التي تدعم الصناعات الثقافية والإبداعية حول العالم.