قائد عسكري صيني مسئول عن عمليات تايوان يلتقي بنظيره الأمريكي للمرة الأولى

التقى الجنرال الصيني المسئول عن مناطق تشمل تايوان للمرة الأولى بالأدميرال صامويل بابارو، أكبر قائد عسكري أمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك رغم تصاعد التوترات بشأن الجزيرة الديمقراطية التي تحظى بالحكم الذاتي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

والتقى الجنرال يانج تشيبين، الذي تمت ترقيته العام الماضي لتولي قيادة المسرح الشرقي المسئول عن عمليات تايوان، بممثلين عن الجيش الأمريكي على هامش المؤتمر الـ28 لرؤساء أركان الدفاع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، الذي انعقد في كندا، وفقا لجيانج بين، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية.

وأكدت القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ عقد الاجتماع في بيان صدر أمس الخميس. وتباحث القائدان بشأن أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة "للحد من مخاطر سوء التقدير وتعزيز السلوك الآمن والمهني بين القوات".

يشار إلى أن الخلافات بشأن تايوان منذ فترة طويلة تعتبر من أكثر القضايا حساسية في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، وتعهدت بإخضاع الجزيرة لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر.