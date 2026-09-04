طائرة قطرية تحمل مستشفى ميدانيا تصل إلى كولومبيا لدعم متضرري الزلزال

وصلت اليوم الجمعة إلى كولومبيا، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل على متنها مستشفى ميدانيا مجهزا بالكامل مقدما من صندوق قطر للتنمية، لدعم الشعب الكولومبي وتخفيف معاناته في مواجهة آثار الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا.

ويهدف المستشفى الميداني، إلى دعم السلطات الصحية الكولومبية والمرافق الطبية في المناطق المتضررة من الزلزال، وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للسكان المتضررين، بما يسهم في تعزيز القدرة الاستيعابية للقطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية خلال مرحلة الاستجابة للطوارئ، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتشارك مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، في تجهيز وتسليم المستشفى لضمان سرعة بدء تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين.

وذكرت الوكالة أن إرسال المستشفى الميداني إلى كولومبيا، يأتي في إطار نهج دولة قطر الراسخ في التضامن الإنساني والاستجابة للأزمات وتقديم العون للمتأثرين بالكوارث الطبيعية انطلاقا من مسئوليتها الأخلاقية ودورها الإنساني الرائد على الصعيدين الإقليمي والدولي.