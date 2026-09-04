هيثم حسن ضمن قائمة سيلتيك في الدوري الأوروبي

أعلن نادي سيلتيك الأسكتلندي قائمته الرسمية المشاركة في مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الجديد، والتي شهدت تواجد المصري هيثم حسن ضمن قائمة الفريق القارية.

وضمت قائمة سيلتيك 25 لاعبًا، من بينهم 7 صفقات جديدة أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الأخيرة، في مقدمتهم هيثم حسن، الذي انضم إلى الفريق قادمًا من ريال أوفييدو الإسباني.

وفرض هيثم حسن نفسه على حسابات الجهاز الفني منذ وصوله إلى سيلتيك، بعدما قدم مستويات مميزة ساهمت في تحقيق الفريق انتصارين متتاليين أمام فالكيرك وأبردين، ضمن منافسات الدوري الأسكتلندي.

ويستهل سيلتيك مشواره في الدوري الأوروبي بمواجهة فرينكفاروزي المجري، يوم الخميس 17 سبتمبر، على ملعب «سيلتيك بارك»، ضمن الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري بالبطولة القارية.

ويتطلع هيثم حسن إلى مواصلة تألقه مع سيلتيك على الصعيد الأوروبي، بعدما حجز مقعده ضمن القائمة القارية للفريق، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته بالملاعب الأوروبية بعد انتقاله من الدوري الإسباني إلى الأسكتلندي.

ويطمح اللاعب المصري إلى استثمار بدايته القوية مع سيلتيك من أجل مواصلة حجز مكانه في تشكيل الفريق، وتقديم مستويات مميزة خلال منافسات الدوري الأوروبي.

قائمة سيلتيك في الدوري الأوروبي

فيلجامي سينيسالو، أليستير جونستون، جوردان لوتومبا، ليام سكيلز، أوستون تروستي، بنيامين نيجرن، كاسبر هيج، كاميلو دوران، يانج هيون جون، لوك ماكوان، سيباستيان تونكتي، أوليفر سورينسن، كالوم أوزماند، كاميرون كارتر فيكرز، أليكس أوكسلايد تشامبرلين، ميكا باور، هيثم حسن، سام جونستون، روس دوهان، كالوم ماكغريغور، دين موراي، جيمس فورست، كولبي دونوفان، أنتوني رالستون، كيران تيرني.