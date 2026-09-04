ضبط ميكانيكي بتهمة قتل شقيقته بزعم خلافات أسرية في المنيا

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ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن المنيا، القبض على شاب ميكانيكي، مقيم بحي غرب مدينة المنيا "قسم ثان" لاتهامه بطعن شقيقته بسلاح أبيض وإصابتها، بزعم خلافات أسرية، بمنطقة قسم ثان المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بقيام ميكانيكي، مقيم بقسم ثان المنيا، بطعن شقيقته بالسكين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة النقيب طارق علاء عبدالجواد، معاون المباحث، إلى مكان البلاغ، حيث تبين تعرض فتاة للطعن بسلاح أبيض على يد شقيقها إثر خلافات أسرية بينهما.

وتم نقل المصابة إلى المستشفى، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف ملابساتها.