البحث عن ضحايا ومصابين بعد انهيار منزل من 4 طوابق في المنيا

شهد شارع المؤسسة بعزبة شاهين في مدينة المنيا، انهيار عقار مأهول بالسكان مكون من 4 طوابق، فيما يجري البحث عن مفقودين.

وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع العقار وفرض كردون أمني على محيط المنزل حفاظا على أرواح المارة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، برئاسة اللواء أحمد عزت، مدير أمن المنيا، بلاغا بانهيار عقار مكون من 4 طوابق، بعزبة شاهين غرب مدينة المنيا، قسم ثان، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع العقار، كما قامت الوحدة المحلية لمركز المنيا، بالدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع البلاغ، وتبين انهيار عقار مكون من 4 طوابق ومن المتوقع وجود ضحايا أسفل الأنقاض.

وتم فرض كردون أمني حول المنطقة، وفصل التيار الكهربائي والغاز والمياه ومنع مرور الأهالي أمام المنزل، وتحرر محضر بالواقعة وجار البحث عن الضحايا والمصابين أسفل الأنقاض.