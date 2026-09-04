مقتل 3 أشخاص خلال هجمات روسية في أوكرانيا

ذكر مسئولون في أوكرانيا اليوم الجمعة أن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم الليلة الماضية خلال هجمات روسية، بعد أن صرح الرئيس فولوديمير زيلينسكي أنه من المتوقع أن يزور مبعوثون أمريكيون العاصمة كييف خلال الأيام المقبلة، في إطار استئناف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

واحتدمت أعمال القتال الجوية بين روسيا وأوكرانيا مع دخول الصراع عامه الخامس في أعقاب غزو روسيا لجارتها. وتستهدف القوات الروسية المناطق المدنية في أوكرانيا بلا هوادة.

وكانت تلك الهجمات تحدث في السابق ليلا غالبا، ولكنها الآن تحدث خلال ساعات النهار أيضا.

وعلى الرغم من أن الجهود الأمريكية للتفاوض بشأن تسوية لم تحقق مسارا للسلام بعد، ذكر زيلينسكي في خطابه الليلي أن مواعيد مبدئية تم تحديدها لاجتماعات في كل من موسكو وكييف. وأضاف أن فريق التفاوض في أوكرانيا على اتصال شبه دائم مع الجانب الأمريكي ويستعد لمحادثات.

وأضاف "أكدوا أنهم سيعقدون اجتماعا في موسكو وآخر في كييف. نتوقع أن يعقد الاجتماع الأخير في الأيام المقبلة. إنه أمر مهم للغاية. إنه أمر مهم لأمريكا أن تبقى مشاركة بشكل نشط" مشيرا إلى أن أوكرانيا مستعدة لمفاوضات جوهرية رفيعة المستوى.

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الجمعة إن المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيزوران موسكو أولا، ثم كييف غدا السبت وبعد غد الأحد،على الرغم من أن ذلك لا يمكن أن يتم التحقق منه بشكل مستقل.

وفي حديثه مع الصحفيين اليوم الجمعة، رفض المتحدث الرئاسي ديمتري بيسكوف تأكيد تقارير بأن كوشنر وويتكوف سيزوران موسكو، حيث قال فقط إن وسائل الإعلام سيتم إبلاغها إذا عقد هذا الاجتماع.

ولم يؤكد مسئولون أمريكيون على الفور الزيارة.