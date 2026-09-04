ارتفع مجددا عدد حالات إفلاس الشركات الكبيرة في ألمانيا، التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 50 مليون يورو على الأقل.

وسجلت 33 شركة إفلاسها خلال النصف الأول من هذا العام، وفقا لدراسة أجرتها شركة "أليانز تريد" للتأمين الائتماني واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ووفقا للبيانات، يمثل ذلك زيادة بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت ألمانيا 94 حالة إفلاس لشركات كبيرة على مدار عام 2025 -وفقا للدراسة - وهو أعلى مستوى منذ بدء إجراء التقييمات في عام 2015. وبلغ عدد حالات الإفلاس 87 حالة في عام 2024، مقابل 64 حالة في 2023.

وقال رئيس "أليانز تريد" في ألمانيا والنمسا وسويسرا، ميلو بوجيرتس: "لا تلوح في الأفق انفراجة في حالات إفلاس الشركات الكبيرة أيضا خلال عام 2026".

وأضاف بوجيرتس أن الاتجاه السلبي الذي ظهر العام السابق يترسخ، ويظهر أن ضغوط التكيف لا تزال هائلة في العديد من القطاعات، موضحا أن الشركات الكبيرة غالبا ما تكون في قلب سلاسل قيمة معقدة، وقال: "عندما يخرج أحد أطراف السوق بهذا الحجم من المعادلة، يتعرض الموردون ومقدمو الخدمات وشركاء الأعمال الآخرون في كثير من الأحيان للضغط أيضا".

وكانت صناعة السيارات الأكثر تضررا خلال النصف الأول من العام، وفقا للبيانات، حيث سُجلَت 7 حالات إفلاس لشركات كبيرة. وجاء بعدها قطاع تجارة التجزئة بـ5 حالات، بينما سجل قطاع صناعة الآلات وقطاع الخدمات 4 حالات لكل منهما.

ووفقا لشركة "أليانز تريد"، ارتفع إجمالي حجم الأعمال السنوي للشركات الكبيرة التي أعلنت إفلاسها خلال النصف الأول من العام بنسبة 3% إلى 5ر4 مليار يورو. وفي المقابل، انخفض متوسط حجم الأعمال السنوي للشركة الواحدة من هذه الشركات بنحو 7% إلى حوالي 137 مليون يورو، وهو ما يشير إلى أن الشركات التي أعلنت إفلاسها مؤخرا كانت أصغر قليلا في المتوسط.

وقال بوجيرتس: "لا نتوقع انفراجة مستدامة أيضا خلال الفترة المتبقية من العام"، مضيفا أن عدد حالات إفلاس الشركات الكبيرة من المرجح أن يظل عند مستوى مرتفع خلال عام 2026.

وقال بوجيرتس: "تظل القطاعات التي تتحمل تكاليف استثمار وطاقة مرتفعة، وكذلك الشركات التي تتمتع بقدرة محدودة على تحديد الأسعار، معرضة بشكل خاص للاختلالات المالية".

ويظهر اتجاه مماثل على المستوى العالمي. فوفقا للدراسة، سجل العالم 247 حالة إفلاس لشركات كبيرة خلال النصف الأول من العام، بزيادة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت قطاعات تجارة التجزئة والخدمات والبناء أكبر عدد من حالات إفلاس الشركات.

وقال ماكسيم ليميرله، رئيس أبحاث الإفلاس في "أليانز تريد": "يرتفع عدد حالات إفلاس الشركات الكبيرة في العديد من مناطق العالم"، موضحا في المقابل أن غرب أوروبا يظل الأكثر تضررا، ويمثل أكثر من 60% من جميع الحالات التي جرى رصدها.